Чемпион UFC Стрикленд захотел боя с хоккеистом НХЛ

Американский боец Шон Стрикленд заявил, что хочет провести боксерский поединок с игроком «Вегас Голден Найтс» на льду.

Источник: AP 2024

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд выразил желание провести боксерский поединок с одним из хоккеистов клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс». Об этом американский боец написал в соцсети X.

«Я очень хочу побоксировать с хоккеистом. Это в списке моих желаний, и сделать это нужно именно на льду — так будет честно. “Вегас Голден Найтс”, выбирайте своего чемпиона», — написал Стрикленд.

На счету 34-летнего Стрикленда 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА. 10 мая американец победил представляющего ОАЭ бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева раздельным решением судей и вернул титул UFC в среднем весе.

Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе во второй раз в карьере. Для Чимаева это поражение стало первым в профессиональных ММА.

За «Вегас Голден Найтс» выступают российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев.