Дана Уайт сравнил Макгрегора с Мохаммедом Али

Глава UFC Дана Уайт назвал Конора Макгрегора аналогом Мохаммеда Али, а Джона Джонса сравнил с Майклом Джорданом.

Источник: AP 2024

Президент UFC Дана Уайт провел параллели между главными звездами промоушена и легендарными спортсменами прошлого. Интервью функционера опубликовано в The New Yorker.

«У нас есть парень по имени Конор Макгрегор, которого я бы назвал нашим Мохаммедом Али, но если вы ищете нашего Майкла Джордана, то я бы сказал, что это Джон Джонс», — заявил Уайт.

По словам главы UFC, именно Макгрегор помог промоушену выйти на новый уровень популярности и привлечь массовую аудиторию по всему миру.

Ранее стало известно, что ирландский боец вернется в октагон 12 июля на турнире UFC 329. Соперником Макгрегора станет бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй.

Конор Макгрегор не проводил боев с 2021 года. За карьеру ирландец становился чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Джон Джонс считается одним из самых титулованных бойцов в истории организации.

