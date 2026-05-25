Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: «Я снова побью Холлоуэя»

Ирландский боец Конор Макгрегор впервые высказался о реванше с Максом Холлоуэем.

Источник: AP 2024

Ирландский боец Конор Макгрегор впервые прокомментировал предстоящий реванш с Максом Холлоуэем. Он заявил, что доволен условиями сделки с UFC и рассчитывает снова победить бывшего соперника, сообщает Championship Rounds со ссылкой на Mac Energy.

«У меня отличная сделка с UFC. Они наконец-то почтили меня», — сказал Макгрегор.

По словам ирландца, подготовка к бою идет хорошо. Макгрегор отметил, что полностью сосредоточен на тренировочном процессе.

«Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в зале», — заявил боец.

Макгрегор также напомнил, что уже побеждал Холлоуэя. Их первый поединок прошел в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда ирландец выиграл единогласным решением судей.

«Соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой был демонстрацией мастерства боевых искусств в моем исполнении, так что я планирую сделать это снова. Планирую показать свой рост и прогресс», — добавил Макгрегор.

Макгрегор не выступал в UFC с июля 2021 года, когда уступил Дастину Порье после травмы ноги. Холлоуэй в последние годы оставался одним из самых заметных бойцов легкого и полулегкого дивизионов UFC.