Макгрегор: «Я снова побью Холлоуэя»

Ирландский боец Конор Макгрегор впервые прокомментировал предстоящий реванш с Максом Холлоуэем. Он заявил, что доволен условиями сделки с UFC и рассчитывает снова победить бывшего соперника, сообщает Championship Rounds со ссылкой на Mac Energy.
«У меня отличная сделка с UFC. Они наконец-то почтили меня», — сказал Макгрегор.
По словам ирландца, подготовка к бою идет хорошо. Макгрегор отметил, что полностью сосредоточен на тренировочном процессе.
«Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в зале», — заявил боец.
Макгрегор также напомнил, что уже побеждал Холлоуэя. Их первый поединок прошел в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда ирландец выиграл единогласным решением судей.
«Соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой был демонстрацией мастерства боевых искусств в моем исполнении, так что я планирую сделать это снова. Планирую показать свой рост и прогресс», — добавил Макгрегор.
Макгрегор не выступал в UFC с июля 2021 года, когда уступил Дастину Порье после травмы ноги. Холлоуэй в последние годы оставался одним из самых заметных бойцов легкого и полулегкого дивизионов UFC.