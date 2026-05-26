В Белом доме началось строительство арены для турнира UFC

Строительство арены для турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) началось на территории Белого дома. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Подготовка к мероприятию проходит на Южной лужайке резиденции президента США.
Турнир UFC запланирован на 14 июня и приурочен к 250-летию Соединенных Штатов Америки. В этот же день президент страны Дональд Трамп отмечает 80-летие.
Американский лидер пообещал, что событие на территории резиденции станет крупнейшим в истории UFC, а для зрителей установят экраны на прилегающих улицах. Ожидается, что десятки тысяч человек придут посмотреть бой в центре Вашингтона.
В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.