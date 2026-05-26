Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме началось строительство арены для турнира UFC

14 июня должен состояться бой в Вашингтоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Строительство арены для турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) началось на территории Белого дома. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Подготовка к мероприятию проходит на Южной лужайке резиденции президента США.

Турнир UFC запланирован на 14 июня и приурочен к 250-летию Соединенных Штатов Америки. В этот же день президент страны Дональд Трамп отмечает 80-летие.

Американский лидер пообещал, что событие на территории резиденции станет крупнейшим в истории UFC, а для зрителей установят экраны на прилегающих улицах. Ожидается, что десятки тысяч человек придут посмотреть бой в центре Вашингтона.

В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше