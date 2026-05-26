PFL объявила титульный бой Усмана Нурмагомедова в Нью-Йорке

Стал известен следующий соперник россиянина Усмана Нурмагомедова. Им станет представитель США Арчи Колган.
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов проведет титульный поединок в рамках PFL, сообщает пресс-служба организации.
Соперником Нурмагомедова станет американец Арчи Колган, также выступающий в легкой весовой категории. Бой пройдет 31 июля в Нью-Йорке.
Нурмагомедов за карьеру в ММА провел 21 поединок и одержал 21 победу. 30-летний Арчи Колган также идёт без поражений и имеет в активе две победы в лиге PFL, выиграв единогласными судейскими решениями у Мансура Барнауи и Джей-Джей Уилсона.
Вторым по значимости событием турнира PFL в Нью-Йорке станет женский бой в наилегчайшем весе между англичанкой Дакотой Дитчевой и Дениз Килхольц, представляющей Нидерланды.