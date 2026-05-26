PFL объявила титульный бой Усмана Нурмагомедова в Нью-Йорке

Бой состоится 31 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стал известен следующий соперник россиянина Усмана Нурмагомедова. Им станет представитель США Арчи Колган.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов проведет титульный поединок в рамках PFL, сообщает пресс-служба организации.

Соперником Нурмагомедова станет американец Арчи Колган, также выступающий в легкой весовой категории. Бой пройдет 31 июля в Нью-Йорке.

Нурмагомедов за карьеру в ММА провел 21 поединок и одержал 21 победу. 30-летний Арчи Колган также идёт без поражений и имеет в активе две победы в лиге PFL, выиграв единогласными судейскими решениями у Мансура Барнауи и Джей-Джей Уилсона.

Вторым по значимости событием турнира PFL в Нью-Йорке станет женский бой в наилегчайшем весе между англичанкой Дакотой Дитчевой и Дениз Килхольц, представляющей Нидерланды.

Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
