Махачев оценил шансы Гейджи против Топурии: «Старый сбитый летчик»

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился своим мнением о предстоящем титульном поединке в легком весе.
В июне в Белом доме пройдет турнир UFC, приуроченный к 250-летию независимости США. В главном бою вечера Илия Топурия будет защищать свой пояс в поединке с Джастином Гейджи.
— Главное событие в Белом доме? Гейджи не списываю со счетов, он старый сбитый летчик с большим опытом. Но Топурия более молодой. Это будет хороший бой для фанатов, он точно не пройдет всю дистанцию. Я больше склоняюсь к тому, что Топурия победит", — сказал Махачев.
— Сам бы хотел с Топурией встретиться? Рано или поздно придется
— Много разговоров, много обсуждений по этому бою. Но сам Топурия знает, и его команда знает, почему в Белом доме не получился его бой с Махачевым", — отметил россиянин на видео в соцсетях.