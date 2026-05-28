Махачев оценил шансы Гейджи против Топурии: «Старый сбитый летчик»

Ислам Махачев прокомментировал предстоящий бой Гейджи и Топурии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился своим мнением о предстоящем титульном поединке в легком весе.

В июне в Белом доме пройдет турнир UFC, приуроченный к 250-летию независимости США. В главном бою вечера Илия Топурия будет защищать свой пояс в поединке с Джастином Гейджи.

— Главное событие в Белом доме? Гейджи не списываю со счетов, он старый сбитый летчик с большим опытом. Но Топурия более молодой. Это будет хороший бой для фанатов, он точно не пройдет всю дистанцию. Я больше склоняюсь к тому, что Топурия победит", — сказал Махачев.

— Сам бы хотел с Топурией встретиться? Рано или поздно придется

— Много разговоров, много обсуждений по этому бою. Но сам Топурия знает, и его команда знает, почему в Белом доме не получился его бой с Махачевым", — отметил россиянин на видео в соцсетях.

