Имавов обратился к Стрикленду на фоне слухов о титульном бое

Французский боец Нассурдин Имавов прокомментировал ситуацию вокруг возможного чемпионского боя в среднем весе UFC. Сообщение спортсмена опубликовано в соцсетях.
Имавов обратился к руководителям UFC Хантеру Кэмпбеллу и Мику Мейнарду, выразив надежду, что стороны выполнят свои обещания по поводу будущего титульного поединка.
«Много разговоров вокруг чемпионского боя в последнее время. Хантер Кэмпбелл, Мик Мейнард, верю, что каждый сдержит свое слово. Счастливого конца не будет, Шон Стрикленд», — написал Имавов.
Последний бой Имавов провел в сентябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 258. Тогда он победил Кайо Борральо единогласным решением судей.
Шон Стрикленд ранее владел титулом UFC в среднем весе и остается одним из главных претендентов в дивизионе.