Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имавов обратился к Стрикленду на фоне слухов о титульном бое

Французский боец Нассурдин Имавов высказался о ситуации вокруг чемпионского поединка в среднем весе UFC.

Источник: AP 2024

Французский боец Нассурдин Имавов прокомментировал ситуацию вокруг возможного чемпионского боя в среднем весе UFC. Сообщение спортсмена опубликовано в соцсетях.

Имавов обратился к руководителям UFC Хантеру Кэмпбеллу и Мику Мейнарду, выразив надежду, что стороны выполнят свои обещания по поводу будущего титульного поединка.

«Много разговоров вокруг чемпионского боя в последнее время. Хантер Кэмпбелл, Мик Мейнард, верю, что каждый сдержит свое слово. Счастливого конца не будет, Шон Стрикленд», — написал Имавов.

Последний бой Имавов провел в сентябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 258. Тогда он победил Кайо Борральо единогласным решением судей.

Шон Стрикленд ранее владел титулом UFC в среднем весе и остается одним из главных претендентов в дивизионе.