Менеджер Махачева сделал громкое заявление о бое Гейджи и Топурии

Менеджер российского чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз сделал заявление относительно предстоящего титульного поединка между американцем Джастином Гейджи и грузином Илией Топурией.

Источник: Reuters

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе состоится 15 июня на турнире в Белом доме (США).

«Джастин Гейджи будет Джастином Гейджи и шокирует мир. Просто оставайтесь на связи», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях. Топурия отреагировал на данную публикацию хохочущим эмодзи.

Как сообщается, Джастин Гейджи провел 32 боя в ММА, одержав 27 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.

