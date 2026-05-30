Сун Ядун победил Фигередо на турнире UFC в Макао

Китайский боец смешанного стиля Сун Ядун победил бразильца Дейвезона Фигередо на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.
Поединок прошел в легчайшем весе и завершился во втором раунде. Сун Ядун выиграл удушающим приемом.
Для 28-летнего китайского бойца эта победа стала 23-й в профессиональной карьере в ММА. Также на его счету девять поражений и одна ничья.
38-летний Фигередо потерпел седьмое поражение в карьере. Бразилец имеет 25 побед и одну ничью.
Фигередо ранее выступал в наилегчайшем весе UFC, где становился чемпионом промоушена.