Сун Ядун победил Фигередо на турнире UFC в Макао

Китайский боец Сун Ядун победил Дейвезона Фигередо удушающим приемом во втором раунде на UFC Fight Night 277.

Источник: AP 2024

Китайский боец смешанного стиля Сун Ядун победил бразильца Дейвезона Фигередо на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.

Поединок прошел в легчайшем весе и завершился во втором раунде. Сун Ядун выиграл удушающим приемом.

Для 28-летнего китайского бойца эта победа стала 23-й в профессиональной карьере в ММА. Также на его счету девять поражений и одна ничья.

38-летний Фигередо потерпел седьмое поражение в карьере. Бразилец имеет 25 побед и одну ничью.

Фигередо ранее выступал в наилегчайшем весе UFC, где становился чемпионом промоушена.