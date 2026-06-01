«Самое рейтинговое шоу в спорте». Трамп — о турнире UFC в Белом доме

Турнир UFC White House пройдет 14 июня 2026 года. В этот день свое 80-летие отметит Дональд Трамп и состоится празднование Дня флага США. Ожидается, что октагон установят прямо на лужайке перед Белым домом. В главном событии вечера непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
«Это мероприятие пройдет прямо у парадного входа в Белый дом. Такого вы больше нигде не увидите, такого еще никогда не было. Это будет грандиозно, и в этот вечер на турнире UFC соберутся все лучшие бойцы мира… Дана Уайт — потрясающий человек, он проделал впечатляющую работу, собрал команду, которая, возможно, проведет самое рейтинговое спортивное мероприятие в истории», — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.
Для проведения мероприятия возле Белого дома построят временную арену вместимостью около 4300 зрителей.
Глава UFC Дана Уайт заявил, организаторы бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам, которые смогут наблюдать бои с близлежащего парка, где установят большие экраны.