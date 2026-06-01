UFC анонсировала следующий бой Умара Нурмагомедова

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведет следующий бой против мексиканца Дэвида Мартинеза на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 25 июля. Их противостояние станет соглавным событием вечера.
28-летний Мартинез располагается на девятой строчке рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Спортсмен провел в ММА 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке, который прошел в марте этого года, Мартинез победил эквадорца Марлона Вера.
30-летний Умар Нурмагомедов провел в ММА 21 бой, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В январе 2026 года Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигейреду единогласным решением судей в поединке на турнире UFC 324. Перед боем Фигейреду провалил взвешивание, из-за чего 25% гонорара отошли Нурмагомедову. Как сообщает Sporty Salaries, Умар Нурмагомедов заработал за бой 335 тысяч долларов.