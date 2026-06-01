Анкалаев подерется в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

Турнир пройдет 25 июля. Для 33-летнего россиянина этот бой станет первым с октября 2025 года, когда на турнире UFC 320 он проиграл нокаутом в первом раунде бразильцу Алексу Перейре. Для Анкалаева это была первая защита чемпионского пояса, который он завоевал в марте 2025 года на UFC 313 в бою с тем же самым Перейрой.
Всего на счету Анкалаева 25 поединков в ММА, в которых он одержал 21 победу (21 — досрочно) и потерпел два поражения. Уроженец Дагестана выступает в UFC c 2018 года.
Раунтри провел свой последний поединок на UFC 320, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде чеху Ирже Прохазке. На счету 36-летнего американца 23 поединка в ММА, в которых он одержал 15 побед (10 — досрочно) и потерпел семь поражений.
Анкалаев возглавляет рейтинг UFC в полутяжелом весе, Раунтри располагается на пятой строчке. Действующим чемпионом дивизиона является новозеландец Карлос Ульберг, который завоевал пояс на UFC 327 в апреле этого года в поединке против
Прохазки.