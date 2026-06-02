Царукян назвал единственный шанс победить Аспиналла

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о возможном поединке против британца Тома Аспиналла.
Аспиналл является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, а Царукян выступает в легком дивизионе UFC.
— Что бы случилось, если бы тебе дали бой против Аспиналла? Он просто убил бы тебя?
— Да, конечно! Он такой большой! Как бы я смог его победить? Это невозможно.
— Невозможно?
— Возможно, только с помощью пистолета, — заявил Царукян на видео на своем ютуб-канале.
Ранее Арман Царукян сообщил, что проведет титульный бой UFC в Лос-Анджелесе (США) в сентябре текущего года.
Последний раз Том Аспиналл выходил в октагон в октябре 2025 года. Тогда на турнире UFC 321 его соперником стал Сирил Ган. Бой завершился уже в первом раунде — и причиной тому стали тычки в глаза со стороны Сирила. Из-за этого эпизода поединок признали несостоявшимся: Том просто не смог продолжать. На счету Аспиналла 15 побед, три поражения и один бой, который не принес результата.