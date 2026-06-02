Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян назвал единственный шанс победить Аспиналла

Том Аспиналл становился чемпионом UFC в тяжелом весе, Царукян выступает в легком дивизионе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о возможном поединке против британца Тома Аспиналла.

Аспиналл является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, а Царукян выступает в легком дивизионе UFC.

— Что бы случилось, если бы тебе дали бой против Аспиналла? Он просто убил бы тебя?

— Да, конечно! Он такой большой! Как бы я смог его победить? Это невозможно.

— Невозможно?

— Возможно, только с помощью пистолета, — заявил Царукян на видео на своем ютуб-канале.

Ранее Арман Царукян сообщил, что проведет титульный бой UFC в Лос-Анджелесе (США) в сентябре текущего года.

Последний раз Том Аспиналл выходил в октагон в октябре 2025 года. Тогда на турнире UFC 321 его соперником стал Сирил Ган. Бой завершился уже в первом раунде — и причиной тому стали тычки в глаза со стороны Сирила. Из-за этого эпизода поединок признали несостоявшимся: Том просто не смог продолжать. На счету Аспиналла 15 побед, три поражения и один бой, который не принес результата.