Царукян назвал единственный шанс победить Аспиналла

Последний раз Том Аспиналл выходил в октагон в октябре 2025 года. Тогда на турнире UFC 321 его соперником стал Сирил Ган. Бой завершился уже в первом раунде — и причиной тому стали тычки в глаза со стороны Сирила. Из-за этого эпизода поединок признали несостоявшимся: Том просто не смог продолжать. На счету Аспиналла 15 побед, три поражения и один бой, который не принес результата.