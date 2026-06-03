Деметриус Джонсон: UFC больше не подписывает бойцов из России

«Недавно я слышал, что дагестанцев и русских больше не будут подписывать в организацию, потому что они слишком хороши и уничтожают всех подряд. Представьте, что в UFC появится больше Умаров Нурмагомедовых, которые бьются в стойке, переводят соперников и продолжают избивать их в партере», — сказал Джонсон на своем подкасте.