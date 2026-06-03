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Деметриус Джонсон: UFC больше не подписывает бойцов из России

Американская легенда UFC Деметриус Джонсон поделился слухами о кадровой политике американского ММА-промоушена.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: One Championship

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон заявил, что сильнейшая лига больше не намерена подписывать бойцов из России.

«Недавно я слышал, что дагестанцев и русских больше не будут подписывать в организацию, потому что они слишком хороши и уничтожают всех подряд. Представьте, что в UFC появится больше Умаров Нурмагомедовых, которые бьются в стойке, переводят соперников и продолжают избивать их в партере», — сказал Джонсон на своем подкасте.

Недавно UFC подписал контракты с Абубакаром Вагаевым и Магомедрасулом Гасановым, которые ранее были чемпионами ACA в полусреднем и среднем весовых категориях соответственно. По некоторым данным, дебют обоих спортсменом в американской лиге состоится 25 июля в рамках шоу UFC Fight Night 282, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

По мнению Деметриуса Джонсона, это будет последнее подписание россиян в лигу. На счету Вагаева в ММА 24 победы и четыре поражения. Гасанов одержал 23 победы при двух неудачах.

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