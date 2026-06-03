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Сен-Пьер назвал пятерку величайших бойцов в истории ММА, не включив туда россиян

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер высказался о величайших бойцах в истории ММА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер в интервью Деметриусу Джонсону поделился своим мнением о величайших бойцах в истории ММА.

"Я назову Ройса Грейси, потому что он — причина, по которой я начал заниматься единоборствами, и первый, кто вдохновил меня. Добавлю и тебя, Деметриус Джонсон, потому что верю: если бы все весили одинаково, ты был бы лучшим бойцом.

Я назову Джона Джонса. Если бы мы устроили соревнование и нам нужно было бы выставить кого-то в Колизей, он был бы, вероятно, лучшим бойцом. Праймовый Джон Джонс… Есть несколько кандидатов — можно сказать, Федор Емельяненко или Том Аспиналл, но, думаю, Джон Джонс благодаря своему послужному списку.

Я бы также добавил Андерсона Силву. Он был как из «Матрицы». И если бы я мог назвать еще одного, я бы сказал — Конор Макгрегор, потому что он поднял спорт на другой уровень в плане известности. Он больше, чем сам спорт. Есть круг единоборств, круг спорта и нечто, что охватывает все это, — круг развлечения. И он прорвался в круг развлечения, что удалось не многим спортсменам в смешанных единоборствах".

По сути, Сен-Пьер выделяет Ройса Грейси как вдохновителя своей карьеры, Джона Джонса за спортивные достижения, Андерсона Силву за уникальный стиль и Коннора Макгрегора за влияние на популяризацию ММА и выход за рамки спортивной арены.