Сен-Пьер назвал пятерку величайших бойцов в истории ММА, не включив туда россиян

Я бы также добавил Андерсона Силву. Он был как из «Матрицы». И если бы я мог назвать еще одного, я бы сказал — Конор Макгрегор, потому что он поднял спорт на другой уровень в плане известности. Он больше, чем сам спорт. Есть круг единоборств, круг спорта и нечто, что охватывает все это, — круг развлечения. И он прорвался в круг развлечения, что удалось не многим спортсменам в смешанных единоборствах".