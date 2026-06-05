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«Могу навести порядок». Махачев — о карьере министра в Дагестане

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев в интервью Мураду Алискерову рассказал о готовности начать политическую карьеру в Дагестане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UFC

«Если есть направление, где я могу принести пользу, почему бы и нет? Если я не смогу, то я и не пойду туда. Например, министр экономики — не смогу я там работать. У меня нет образования такого, чтобы там быть полезным. На вот в сфере строительства — план строительства, соблюдение архитектурных норм — это я бы смог сделать и остановить то, что наделали. Навести какой-то порядок», — сказал Махачев.

Ислам Махачев занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний бой 34-летний россиянин провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где единогласным решением победил австралийца Джека Делла Маддалену.

Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 28 побед (23 — досрочно). Ожидается, что следующий поединок он проведет 15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. Соперником россиянина должен стать ирландец Иэн Гэрри.

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