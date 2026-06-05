«Могу навести порядок». Махачев — о карьере министра в Дагестане

«Если есть направление, где я могу принести пользу, почему бы и нет? Если я не смогу, то я и не пойду туда. Например, министр экономики — не смогу я там работать. У меня нет образования такого, чтобы там быть полезным. На вот в сфере строительства — план строительства, соблюдение архитектурных норм — это я бы смог сделать и остановить то, что наделали. Навести какой-то порядок», — сказал Махачев.