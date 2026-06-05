«Драться было легче». Хабиб рассказал о своих бизнес-проектах

«Уже шесть лет я управляю своими бизнес-проектами и тренирую бойцов. Это требует внимательного отношения к своему расписанию. Драться было легче, там все было проще и честнее. В бизнесе иногда нужно сражаться в невыгодных условиях.



Бизнес нельзя построить без команды. У меня есть зал, есть кофейни — и в каждой сфере есть своя команда. Я не построил это все за 1−2 года, мне потребовалось 5−6 лет. Самое главное в попытках создать успешный бизнес — это информация. Ты должен делиться ей со своей командой, должен быть на связи, должен быть открытым. Я стараюсь поддерживать связь на каждодневной основе.



Использовал ли я чьи-то советы? Да, всегда важно прислушиваться к тем, кто стал успешнее тебя. Даже если у тебя есть черный пояс, то ментально ты должен оставаться белым поясом. Продолжай учиться и не думай, что ты достиг вершины. В бизнесе оставаться парнем с белым поясом даже важнее, чем в спорте», — сказал Нурмагомедов.