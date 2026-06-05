Ислам Махачев: я патриот, я люблю свою родину

«Я патриот, я люблю свою родину. И всегда ищу возможность поскорее вернуться. Потому что, во-первых, родители, семья, близкие — все здесь. Основная часть близких друзей здесь. Для меня эта тема — семья, родственники, близкие — важнее всего остального. Из-за этого я думаю о будущем, строю планы на родной земле, как-то здесь освоиться», — сказал Махачев.