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Кинопоиск эксклюзивно покажет документальный сериал UFC об Исламе Махачеве

Первая из пяти серий шоу уже доступна в онлайн-кинотеатре, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

На Кинопоиске для подписчиков Плюса доступен первый эпизод документального сериала «Родина чемпионов. Ислам Махачев» о российском бойце смешанных единоборств — его жизни в родном крае, увлечениях вне турниров и людях, которые его окружают.

Ислам Махачев — двойной чемпион крупнейшего ММА-промоушена UFC, двукратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо. Первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. В ходе карьеры в смешанных единоборствах провел 29 боев (28 побед, 1 поражение), 18 побед одержал досрочно. Следующий бой Ислам Махачев проведет рано утром 16 августа на UFC 330. В Филадельфии чемпион проведет первую защиту пояса в полусреднем весе, его соперник — Иэн Мачадо Гэрри (17−1 в ММА).

Помимо подготовки к первой защите титула чемпиона UFC в полусреднем весе, сериал откроет для зрителей Ислама Махачева вне тренировочного процесса. Эпизоды разделены по темам и охватывают несколько дней спортсмена в Дагестане, где он уделяет время увлечению ночной рыбалкой, игрой в падел и коневодством, а также посещает турнир по вольной борьбе и футбольный матч махачкалинского «Динамо».

Первый эпизод сериала посвящен семейной ферме, которую Махачев приобрел в окрестностях Махачкалы. Чемпион вспоминает тренера Абдулманапа Нургмагомедова, начало своего пути в спорте, и делится тем, как изменилась жизнь после достижения большой спортивной цели.

Новые серии будут выходить каждую неделю по четвергам.

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