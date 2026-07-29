СМИ: Нурмагомедова и Макгрегора пригласили на свадьбу Роналду

В октябре 2020 года Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру. Он покинул спорт непобежденным, одержав 29 побед и трижды защитив чемпионский титул UFC в легком весе.



Роналду 41 год, Родригес 32 года. Португалец сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. В интервью Моргану Роналду заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. Пара состоит в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери — Алана Мартина, родившаяся в ноябре 2017 года, и Белла Эсмеральда, появившаяся на свет в апреле 2022 года. Также они воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану Роналду — младшего (2010 год) и близнецов Матео и Еву (2017 год).