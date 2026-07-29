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СМИ: Нурмагомедова и Макгрегора пригласили на свадьбу Роналду

Португалец сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывшие чемпионы UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор получили приглашение на свадьбу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Об этом сообщает Gossip Magazin на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, церемония пройдет на следующей неделе. Среди приглашенных также значатся бывший защитник Рио Фердинанд, футболисты Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго, актеры Вин Дизель и Эстер Экспосито, певцы Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган, блогер IShowSpeed и другие знаменитости.

Нурмагомедов и Макгрегор встречались в октагоне в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу болевым приемом в четвертом раунде, а их поединок стал самым кассовым в истории смешанных единоборств.

В октябре 2020 года Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру. Он покинул спорт непобежденным, одержав 29 побед и трижды защитив чемпионский титул UFC в легком весе.

Роналду 41 год, Родригес 32 года. Португалец сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. В интервью Моргану Роналду заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. Пара состоит в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери — Алана Мартина, родившаяся в ноябре 2017 года, и Белла Эсмеральда, появившаяся на свет в апреле 2022 года. Также они воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану Роналду — младшего (2010 год) и близнецов Матео и Еву (2017 год).