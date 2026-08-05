Ислам Махачев поддержал реванш Царукяна и Оливейры

«Бой за статус первого претендента? У них был близкий бой. Они оба этого заслуживают. Оливейра уже бил Гейджи, а у Армана хорошая серия побед, он первый номер сейчас, кажется. Это хороший бой, чтобы выяснить, кто будет следующим драться за титул», — приводит слова Махачева издание MMAJunkie.