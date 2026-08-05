Ислам Махачев поддержал реванш Царукяна и Оливейры

Ранее в СМИ сообщили, что российско-армянский боец Царукян и бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра подписали контракт на бой-реванш. Он может пройти в сентябре в Лос-Анджелесе.
«Бой за статус первого претендента? У них был близкий бой. Они оба этого заслуживают. Оливейра уже бил Гейджи, а у Армана хорошая серия побед, он первый номер сейчас, кажется. Это хороший бой, чтобы выяснить, кто будет следующим драться за титул», — приводит слова Махачева издание MMAJunkie.
Впервые Царукян и Оливейра встретились в октагоне 13 апреля 2024 года — тогда победу раздельным решением судей одержал российско-армянский боец.
На счету 29-летнего Царукяна 26 поединков в ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC он провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Этот бой был признан «выступлением вечера».
36-летний Оливейра провел 49 поединков, в которых одержал 37 побед (32 — досрочно) и потерпел 11 поражений. В марте этого года бразилец единогласным решением победил американца Макса Холлоуэя и завоевал титул чемпиона «BMF» в легком весе.
В рейтинге легкого дивизиона UFC Царукян идет на втором месте, Оливейра — на третьем. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Царукян занимает 14-е место, Оливейра — 15-е.