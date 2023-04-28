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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Два участника ралли-рейда в Марокко погибли во время гонки

Нидерландский мотогонщик Брам ван дер Вауден погиб во время ралли-рейда Morocco Desert Challenge. Об этом сообщает портал The Checkered Flag.

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Источник: AFP 2022

Трагедия произошла 27 апреля. 48-летний мотогонщик был обнаружен другими гонщиками лежащим рядом со своим мотоциклом. Прибывшая на место медицинская бригада не смогла помочь мотогонщику. Он скончался от жары и истощения.

«Брам, по‑видимому, остановился, чтобы отдохнуть. Медицинская бригада прибыла очень быстро, но больше они ничего не могли сделать», — говорится в сообщении пресс-службы ралли-рейда.

Ван дер Вауден был достаточно опытным гонщиком. Ранее он неоднократно участвовал в Heroes Legend, Africa Eco Race и знаменитом ралли-рейде «Дакар». У него остались двое дочерей.

Днем ранее в Марокко погиб французский штурман Лоран Лихтлюхтер. Его экипаж, которым управлял француз Патрис Гарруст столкнулся с другим участником гонки. В результате столкновения машина загорелась. Гарруст в итоге смог покинуть машину, получив серьезные ожоги, а его штурман Лихтлюхтер погиб на месте.

Экипаж Гарруста и Лихтлюхтера выступал в составе команды Xtreme+ и трижды принимал участие в ралли-рейде «Дакар».

«Это очень печальная новость, мы глубоко опечалены. Мы потеряли дорогого друга, который был частью нашей семьи протяжении 20 лет. У нас нет слов, чтобы выразить эту потерю. Наши мысли и соболезнования его семье. У него осталось трое прекрасных детей», — сказал владелец команды Марко Пиана.

Morocco Desert Challenge считается крупнейшим ралли-рейдом Африки после того, как африканский континент покинул ралли-рейд «Дакар» в 2009 году.

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