MotoGP проведет гран-при Казахстана вместо этапа в Индии
MotoGP утвердила новые сроки проведения Гран-при Казахстана в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.
MotoGP утвердила новые сроки проведения Гран-при Казахстана в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.
Этап пройдет с 20-го по 22 сентября в Алматы на международном автодроме «Сокол». Ранее на это время был запланирован Гран-при Индии, однако гонка была отменена из-за финансовых проблем организаторов этапа. Этап в Казахстане откроет азиатскую часть сезона MotoGP.
Первый в истории серии Гран-при Казахстана изначально должен был пройти в 2023 году, однако гонку отменили из-за неготовности трассы. Дебют перенесли на
В настоящий момент лидером в общем зачете MotoGP является испанец Хорхе Мартин, в активе которого после пяти этапов 155 набранных очков. Второе место занимает действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя, у которого 116 очков. Тройку лидеров замыкает шестикратный чемпион серии Марк Маркес, набравший 114 баллов.