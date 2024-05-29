MotoGP проведет гран-при Казахстана вместо этапа в Индии

Этап пройдет с 20-го по 22 сентября в Алматы на международном автодроме «Сокол». Ранее на это время был запланирован Гран-при Индии, однако гонка была отменена из-за финансовых проблем организаторов этапа. Этап в Казахстане откроет азиатскую часть сезона MotoGP.

Первый в истории серии Гран-при Казахстана изначально должен был пройти в 2023 году, однако гонку отменили из-за неготовности трассы. Дебют перенесли на 14—16 июня нынешнего года, однако проведение этапа вновь было отложено из-за масштабных паводков, которые охватили несколько регионов страны.