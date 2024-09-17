В Италии мотогонщик станет победителем турнира посмертно

Погибший итальянский мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет победителем турнира National Trophy 1000 в Италии, поскольку его соперник Филиппо Ровелли в знак уважения решил сняться с двух последних этапов.
«Лука, наши пути на трассе пересекались уже много лет, но никогда мы не сражались столько, сколько в этом году. Каждая гонка была настоящим вызовом. Впереди у нас были еще две гонки, две возможности еще раз бросить вызов друг другу и продолжить расти вместе. Но сегодня для меня чемпионат заканчивается. Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в социальных сетях.
Лука Сальвадори участвовал в National Trophy 1000 Италии и шел лидером генеральной классификации. Его основной соперник Филиппо Ровелли объявил о решении сняться с двух заключительных этапов сезона, чтобы гарантировать Сальвадори победу.