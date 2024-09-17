Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии мотогонщик станет победителем турнира посмертно

Лука Сальвадори получил многочисленные травмы на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам в немецком Фробурге и скончался в больнице в возрасте 32 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Погибший итальянский мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет победителем турнира National Trophy 1000 в Италии, поскольку его соперник Филиппо Ровелли в знак уважения решил сняться с двух последних этапов.

«Лука, наши пути на трассе пересекались уже много лет, но никогда мы не сражались столько, сколько в этом году. Каждая гонка была настоящим вызовом. Впереди у нас были еще две гонки, две возможности еще раз бросить вызов друг другу и продолжить расти вместе. Но сегодня для меня чемпионат заканчивается. Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в социальных сетях.

Лука Сальвадори участвовал в National Trophy 1000 Италии и шел лидером генеральной классификации. Его основной соперник Филиппо Ровелли объявил о решении сняться с двух заключительных этапов сезона, чтобы гарантировать Сальвадори победу.