В Италии мотогонщик станет победителем турнира посмертно

«Лука, наши пути на трассе пересекались уже много лет, но никогда мы не сражались столько, сколько в этом году. Каждая гонка была настоящим вызовом. Впереди у нас были еще две гонки, две возможности еще раз бросить вызов друг другу и продолжить расти вместе. Но сегодня для меня чемпионат заканчивается. Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в социальных сетях.