Британский мотоциклист погиб в самой опасной гонке мира

Британский мотоциклист Дэниел Ингам погиб в результате аварии на гонке Isle of Man TT, сообщается на официальном сайте соревнований.
Трагедия произошла в среду, 27 мая, во время вечерней квалификационной сессии.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Дэниела, его близким и друзьям. Также мы от всего сердца сочувствуем его команде. Хотя 2026 год стал для него дебютом на TT, Дэниел имел более чем десятилетний опыт выступлений на этой горной трассе, участвуя в Гран-при острова Мэн с 2016 года, завоевав за это время несколько подиумов и выиграв престижный Senior MGP в 2024 году», — говорится в заявлении организаторов.
Ингам стал 271-м гонщиком, погибшим за всю историю Isle of Man TT, и первым с августа 2024 года, когда в аварии погиб ирландский спортсмен Луис О'Рейган.
Это уже не первый инцидент на соревнованиях Isle of Man TT в 2026 году. В понедельник, в день открытия гонок, девять человек получили травмы и были госпитализированы после того, как мотоцикл врезался в толпу зрителей.
В среду во время заезда мотоциклов с колясками в аварию также попали братья Райан и Каллум Кроу. Оба находятся в больнице. Днем ранее была госпитализирована гонщица Мария Костелло, также участвовавшая в этой категории. После серии происшествий организаторы приняли решение отменить дальнейшие заезды мотоциклов с колясками.
В тот же день актеры Брэд Питт и Ченнинг Татум приостановили съемки фильма о гонках «Остров Мэн». Работа над картиной стартовала в минувшие выходные, однако уже во время первой репетиции произошла авария, когда профессиональный мотоциклист врезался в зрителей.
Isle of Man TT считаются одними из самых опасных гонок в мире. Соревнования проводятся с 1907 года. В то время автомобильные гонки в Великобритании были запрещены повсеместно, кроме острова Мэн, обладающего автономным статусом. Протяженность трассы составляет почти 40 километров, она включает более 200 поворотов, значительные перепады высот и множество участков с ограниченной видимостью.