У олимпийской рекордсменки украли золото Олимпиады в Москве

У 70-летней итальянки из дома украли единственную золотую медаль Олимпиады. Воры проникли в дом и забрали кубки и другие трофеи. Олимпийская чемпионка обнаружила кражу только по возвращении домой после участия в деревенском гастрономическом фестивале.

«Столько воспоминаний у меня отняли, а хотелось бы хотя бы вернуть эту медаль, она ведь даже не золотая, что они с ней делают? Для меня она имеет особое значение и ценность, а для них ничего», — сказала Симеони.