У олимпийской рекордсменки украли золото Олимпиады в Москве
Олимпийская чемпионка 1980 года, итальянская прыгунья в высоту Сара Симеони стала жертвой ограбления. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
Олимпийская чемпионка 1980 года, итальянская прыгунья в высоту Сара Симеони стала жертвой ограбления. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
У 70-летней итальянки из дома украли единственную золотую медаль Олимпиады. Воры проникли в дом и забрали кубки и другие трофеи. Олимпийская чемпионка обнаружила кражу только по возвращении домой после участия в деревенском гастрономическом фестивале.
«Столько воспоминаний у меня отняли, а хотелось бы хотя бы вернуть эту медаль, она ведь даже не золотая, что они с ней делают? Для меня она имеет особое значение и ценность, а для них ничего», — сказала Симеони.
Помимо золотых медалей на Играх в Москве, Симеони завоевала две серебряные медали — на ОИ-1976 в Монреале и ОИ-1984 в Лос-Анджелесе. Также Симеони четыре года владела рекордом мира, став первой в истории прыгуньей в высоту, покорившей высоту более двух метров.