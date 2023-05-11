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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

У олимпийской рекордсменки украли золото Олимпиады в Москве

Олимпийская чемпионка 1980 года, итальянская прыгунья в высоту Сара Симеони стала жертвой ограбления. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

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Источник: РИА "Новости"

У 70-летней итальянки из дома украли единственную золотую медаль Олимпиады. Воры проникли в дом и забрали кубки и другие трофеи. Олимпийская чемпионка обнаружила кражу только по возвращении домой после участия в деревенском гастрономическом фестивале.

«Столько воспоминаний у меня отняли, а хотелось бы хотя бы вернуть эту медаль, она ведь даже не золотая, что они с ней делают? Для меня она имеет особое значение и ценность, а для них ничего», — сказала Симеони.

Помимо золотых медалей на Играх в Москве, Симеони завоевала две серебряные медали — на ОИ-1976 в Монреале и ОИ-1984 в Лос-Анджелесе. Также Симеони четыре года владела рекордом мира, став первой в истории прыгуньей в высоту, покорившей высоту более двух метров.

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