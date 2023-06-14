Студенты в Париже рассказали, как узнали о выселении из-за Олимпиады

«Мы узнали об этом из коммюнике, опубликованного в соцсетях, где было написано: “Вследствие просьбы, поступившей нам от комитета Олимпийских игр, вас выселяют”, — ни больше ни меньше!», — сказал активист, который проживает в студенческом общежитии на севере Парижа.

Объявление о выселении появилось в официальном аккаунте государственной компании Crous, которая занимается студенческими общежитиями во Франции.

Ни в момент публикации, ни сейчас государство не предложило студентам никакого альтернативного жилья.

«Это вопиющее презрение, которое в более широком смысле отражает презрение правительства в отношении людей. Для Франции, которая претендует на то, что может организовать такое событие, как Олимпийские игры, не иметь возможности разместить людей и выставлять на улицу студентов просто недостойно. Это выявляет ее недееспособность», — сказал Тибо.

Выселят людей из 12 общежитий в столичном регионе. Просьба освободить занимаемое жилье затронет около 3,2 тысячи студентов. Как рассказал Тибо, места в общежитии получить очень сложно: их предоставляют студентам из семей с самым скромным достатком, большинство из них остается на лето в Париже, чтобы подработать.

«Студентов ставят в тупиковое положение в плане возможности поработать и даже учиться, потому что многие в летний период пересдают экзамены. Это просто возмутительно, что из-за нехватки жилья можно вот так прийти и выставить таких студентов, как я, на улицу. Летом большинство из нас работает, чтобы удовлетворить основные потребности. И мы также не сможем насладиться Олимпийскими играми», — рассказал Тибо.

Выселение коснется в том числе студентов-иностранцев, живущих на одну стипендию и не имеющих возможности снимать жилье. Это самый уязвимый слой, находящийся в трудной финансовой ситуации.