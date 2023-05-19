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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции выпустили монеты к Олимпиаде-2024

Монетный двор Франции отчеканил коллекцию монет из серебра и золота.

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Источник: соцсети

Парижский монетный двор Франции выпустил юбилейные монеты, приуроченные к Олимпийским играм 2024 года.

«В 2023 Парижский монетный двор присоединяется к движению по подготовке французов к Олимпийским играм в Париже 2024 и отчеканил коллекцию монет евро из золота и серебра с изображением Фрижа и олимпийских и паралимпийских видов спорта», — говорится на сайте монетного двора.

В коллекцию входят девять серебряных монет номиналом 10 евро, на которых Фриж занимается различными видами спорта. Каждая из них вышла тиражом в 75 тысяч экземпляров, стоимость монет составляет от 12 до 14 евро.

Также, было выпущено две серебряных монеты номиналом 50 евро и тиражом 20 тысяч экземпляров каждая. На одной изображена Фриж со словами «Все участвуют», на другой Фриж держит флаг Франции, на фоне написано «Добро пожаловать!», их стоимость составляет 59 евро.

Монеты из золота 999 пробы номиналом 250 и 500 евро стоят 250 и 500 евро. На монете в 250 евро Фриж держит олимпийский флаг на фоне Парижа. На монете в 500 евро Фриж сидит на плече Марианны — исторического символа Франции. Первая монета вышла тиражом в 10 тысяч экземпляров, вторая — в 5 тысяч.

Талисманом Олимпиады в Париже стал красный фригийский колпак, который является символом республиканской Франции и Великой французской революции 1789 года. Талисман получил соответствующее имя — «Фриж».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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