Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе примет участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщает L'Equipe.

По регламенту Олимпийских игр, в состав олимпийской сборной может войти три игрока старше 23 лет.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Сообщается, что Мбаппе мечтает о победе в Олимпиаде.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.