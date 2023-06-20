В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже проходят обыски
В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года, который находится в пригороде Парижа Сен-Дени, проходят обыски, сообщает AFP со ссылкой источник.
В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года, который находится в пригороде Парижа Сен-Дени, проходят обыски, сообщает AFP со ссылкой источник.
Обыск проводят Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа. Причина проверки связана с деятельностью организационного комитета и государственного органа Solideo, который отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов. Обыски проводятся в ходе расследования о незаконном получении выгоды по некоторым заключенным контрактам в рамках организации Игр.
В апреле 2021 года два отчета Французского антикоррупционного агентства об организации Олимпийских игр указывали на «риски нарушения честности» и «конфликты интересов», которые портят имидж Олимпийских игр. Инспекторы агентства обнаружили, что «возникали ситуации потенциального неконтролируемого конфликта интересов».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.