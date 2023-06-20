Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Словакия
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 в Париже проходят обыски

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года, который находится в пригороде Парижа Сен-Дени, проходят обыски, сообщает AFP со ссылкой источник.

Наверх
Источник: Reuters

Обыск проводят Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа. Причина проверки связана с деятельностью организационного комитета и государственного органа Solideo, который отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов. Обыски проводятся в ходе расследования о незаконном получении выгоды по некоторым заключенным контрактам в рамках организации Игр.

В апреле 2021 года два отчета Французского антикоррупционного агентства об организации Олимпийских игр указывали на «риски нарушения честности» и «конфликты интересов», которые портят имидж Олимпийских игр. Инспекторы агентства обнаружили, что «возникали ситуации потенциального неконтролируемого конфликта интересов».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ротенберг считает, что Кокорин выбрал деньги, поэтому в «Сочи» он...
Источник: Костомаров отказался от работы с психологом
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь