Глава МОК заявил, что мировой спорт находится под угрозой
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об угрозе раскола мирового спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об угрозе раскола мирового спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Бах выступил с речью на 140-й сессии МОК, которая в данный момент проходит в Мумбаи.
«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнет решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, все придет к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Это приведет к расколу. Появятся различные соревнования, на которых будут бороться дружественные страны. Олимпийские игры перестанут иметь смысл», — сказал Бах.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований. Несмотря на это, МОК еще не принял окончательного решения по допуску на Олимпийские игры 2024 года в Париже российских и белорусских атлетов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. На прошлой неделе Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы, которые пройдут после Олимпиады в Париже.