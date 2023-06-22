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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава МОК заявил, что мировой спорт находится под угрозой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об угрозе раскола мирового спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: AFP 2022

Бах выступил с речью на 140-й сессии МОК, которая в данный момент проходит в Мумбаи.

«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнет решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, все придет к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Это приведет к расколу. Появятся различные соревнования, на которых будут бороться дружественные страны. Олимпийские игры перестанут иметь смысл», — сказал Бах.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований. Несмотря на это, МОК еще не принял окончательного решения по допуску на Олимпийские игры 2024 года в Париже российских и белорусских атлетов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. На прошлой неделе Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы, которые пройдут после Олимпиады в Париже.

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