Глава МОК заявил, что мировой спорт находится под угрозой

«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнет решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, все придет к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Это приведет к расколу. Появятся различные соревнования, на которых будут бороться дружественные страны. Олимпийские игры перестанут иметь смысл», — сказал Бах.