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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

На Олимпиаде в Париже могут запретить алкоголь

Оргкомитет рассматривает запрет алкоголя на трибунах, кроме VIP-зон.

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Источник: Reuters

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже запретят употребление алкоголя на площадках соревнований, исключением станут зрители, которые приобрели VIP-билеты, сообщает газета Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован. Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков», — говорится в публикации.

Отмечается, что запрет коснется всех площадок Олимпиады. Причиной отказа от алкоголя на олимпийских аренах стал национальный закон, который регулирует правила рекламы алкогольной продукции во Франции и запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий.

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