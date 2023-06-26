На Олимпиаде в Париже могут запретить алкоголь

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже запретят употребление алкоголя на площадках соревнований, исключением станут зрители, которые приобрели VIP-билеты, сообщает газета Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован. Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков», — говорится в публикации.