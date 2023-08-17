Коу — об участии российских легкоатлетов на ОИ-2024: Вряд ли
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу ответил на вопрос, попадут ли российские и белорусские спортсмены на Игры в Париже.
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу ответил на вопрос, попадут ли российские и белорусские спортсмены на Игры в Париже.
«Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», — приводит слова Коу на пресс-конференции РИА Новости.
Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Себастьян Коу сегодня был переизбран на новый президентский срок.
В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики, но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.