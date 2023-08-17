Коу — об участии российских легкоатлетов на ОИ-2024: Вряд ли

«Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», — приводит слова Коу на пресс-конференции РИА Новости.