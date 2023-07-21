Российские велогонщики не смогут поехать на ОИ-2024

Сергей Ковпанец выступил с заявлением, что российские спортсмены лишены шансов принять участие в Олимпиаде в Париже.

«Вообще никаких шансов попасть в Париж. Они выключили нас из Олимпийских игр. Мы бы могли там достойно выступить, ребята показывают быстрые секунды. С такими результатами можно было бы выступать и на чемпионате мира, зарабатывать очки в рейтинге. Мотивация у наших спортсменов есть, как ни странно, и молодежь хорошо выступают. Все мотивированы и мы нацеливаемся на следующий олимпийский цикл», — цитирует Ковпанца РИА Новости.

«Никто из спортсменов даже не собирался такое подписывать и не произносил такое в разговоре. Декларацию смысла нет подписывать, никуда же не едешь. Нет допуска у нас, они же не допустили ни на Кубок мира, ни на Чемпионат Европы. Существует рейтинг. По рейтингу попадают на чемпионат мира. Например, определенное количество спортсменов через спринт, определенное через кейрин, неограниченное количество в командных видах. А в командных мы не можем тоже стартовать, потому что МОК официально запретили командой», — добавил Ковпанец.