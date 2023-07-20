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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за рака

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба “Ростов-Дон”. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в ростовском клубе.

В мае этого года 35-летняя гандболистка рассказала о том, что у нее диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова прошла четыре курса химиотерапии и добилась частичной ремиссии.

В составе сборной России Бобровникова становилась чемпионкой Олимпиады-2016 в Рио, серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года. С «Ростов-Доном» спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и семь раз побеждала в Кубке России.

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 Российская олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за рака
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