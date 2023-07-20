Российская олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за рака

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба “Ростов-Дон”. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в ростовском клубе.

В мае этого года 35-летняя гандболистка рассказала о том, что у нее диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова прошла четыре курса химиотерапии и добилась частичной ремиссии.