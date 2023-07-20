Российская олимпийская чемпионка завершила карьеру из-за рака
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба “Ростов-Дон”. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в ростовском клубе.
В мае этого года 35-летняя гандболистка рассказала о том, что у нее диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова прошла четыре курса химиотерапии и добилась частичной ремиссии.
В составе сборной России Бобровникова становилась чемпионкой Олимпиады-2016 в Рио, серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года. С «Ростов-Доном» спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и семь раз побеждала в Кубке России.