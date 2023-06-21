Мартина Навратилова рассказала, что вылечилась от рака

Экс-теннисистке впервые диагностировали рак груди в 2010 году, через полгода врачи констатировали ремиссию. В январе 2023-го Мартина сообщила, что у нее диагностирован рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы.

«После целого дня обследований мне сказали, что у меня ничего нет! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение», — написала 66-летняя Навратилова в одной из своих соцсетей.