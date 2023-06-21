Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Мартина Навратилова рассказала, что вылечилась от рака

18-тикратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова заявила, что победила рак.

Наверх
Источник: AP 2022

Экс-теннисистке впервые диагностировали рак груди в 2010 году, через полгода врачи констатировали ремиссию. В январе 2023-го Мартина сообщила, что у нее диагностирован рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы.

«После целого дня обследований мне сказали, что у меня ничего нет! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение», — написала 66-летняя Навратилова в одной из своих соцсетей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хавертц перейдет из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов
Уимблдон предоставил уайлд-кард 43-летней Винус Уильямс
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь