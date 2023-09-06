Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство России

"Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC. Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в IPC, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь IPC. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх.

IPC отказал нашей сборной в участии в Азиатских Паралимпийских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации. IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC", — сказал Рожков на заседании коллегии Минспорта РФ.