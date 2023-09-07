Кафельников — о смене гражданства: спортсмены не могут ждать у моря погоды

«Я отдал всю жизнь специфическому виду спорта. Безусловно, теннис нельзя сравнивать с той же самой легкой атлетикой или художественной гимнастикой, где олимпийский старт для спортсмена — цель всей жизни. В теннисе есть регулярный тур, теннисисты играют еженедельно. Есть четыре турнира Большого шлема, которые многие расценивают как приоритет. Я так не считаю, потому что для меня они стоят примерно на одном уровне Олимпиады.



Но факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения», — сказал Кафельников.