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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Кафельников — о смене гражданства: спортсмены не могут ждать у моря погоды

Евгений Кафельников подчеркнул, что карьера спортсмена ограничена. Возвращение в мировой спорт не случится в ближайшее время, поэтому Кафельников призвал не осуждать спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"

Бывшая первая ракетка мира и чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников прокомменировал изданию «Газета.Ru» ситуацию со сменой гражданства российскими спортсменами.

«Я отдал всю жизнь специфическому виду спорта. Безусловно, теннис нельзя сравнивать с той же самой легкой атлетикой или художественной гимнастикой, где олимпийский старт для спортсмена — цель всей жизни. В теннисе есть регулярный тур, теннисисты играют еженедельно. Есть четыре турнира Большого шлема, которые многие расценивают как приоритет. Я так не считаю, потому что для меня они стоят примерно на одном уровне Олимпиады.

Но факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения», — сказал Кафельников.

Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что 55 атлетов в олимпийских видах спорта сменили спортивное гражданство. С учетом неолимпийских видов таких спортсменов насчитывается более 100.

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