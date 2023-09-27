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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Польша подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Польша заявила о желании провести у себя летние Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AFP 2023

«Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, что нашей амбицией и намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году. В ближайшие дни я подготовлю соответствующее письмо председателю Международного комитета Томасу Баху», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда также отметил, что Польша имеет опыт организации спортивных соревнований мирового уровня, имеет в своем распоряжении многочисленные современные спортивные объекты, продолжает расширять транспортную инфраструктуру.

На данный момент на проведение Олимпиады в 2036 году подали заявки Индонезия, Мексика и Турция. Польша ранее никогда не принимала Олимпийские игры, но в этом году была страной-хозякой Европейских игр, которые проходили в Кракове с 21 июня по 2 июля.

Летние Олимпийские 2024 года примет Париж. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 — в Брисбене.

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Польша подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году
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