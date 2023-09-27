Польша подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

«Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, что нашей амбицией и намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году. В ближайшие дни я подготовлю соответствующее письмо председателю Международного комитета Томасу Баху», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда также отметил, что Польша имеет опыт организации спортивных соревнований мирового уровня, имеет в своем распоряжении многочисленные современные спортивные объекты, продолжает расширять транспортную инфраструктуру.

На данный момент на проведение Олимпиады в 2036 году подали заявки Индонезия, Мексика и Турция. Польша ранее никогда не принимала Олимпийские игры, но в этом году была страной-хозякой Европейских игр, которые проходили в Кракове с 21 июня по 2 июля.