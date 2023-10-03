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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава ПКР сообщил о работе над переходом в Азию

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что в Азиатском паралимпийском комитете готовы принять Россию.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», — приводит РИА Новости слова главы ПКР.

Ранее Международный паралимпийский комитет отказал сборной России в участии в азиатских Паралимпийских играх, при этом, по словам Рожкова, в Азиатском паралимпийском комитете стали более смело сотрудничать с Россией, а его глава поддержала вступление российской стороны в свои ряды.

По оценке Павла Рожкова, что около 300 россиян могут выступить на Паралимпиаде 2024 года.

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