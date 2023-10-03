Глава ПКР сообщил о работе над переходом в Азию
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что в Азиатском паралимпийском комитете готовы принять Россию.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что в Азиатском паралимпийском комитете готовы принять Россию.
«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», — приводит РИА Новости слова главы ПКР.
Ранее Международный паралимпийский комитет отказал сборной России в участии в азиатских Паралимпийских играх, при этом, по словам Рожкова, в Азиатском паралимпийском комитете стали более смело сотрудничать с Россией, а его глава поддержала вступление российской стороны в свои ряды.
По оценке Павла Рожкова, что около 300 россиян могут выступить на Паралимпиаде 2024 года.