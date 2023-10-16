Бах: Ряд стран нарушает рекомендации по допуску спортсменов

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать. К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — цитирует РИА Новости главу МОК.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Допуск могут получить те спорстмены, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.