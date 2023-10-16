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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах: Ряд стран нарушает рекомендации по допуску спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации исполкома МОК по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

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Источник: AP 2023

По словам Томаса Баха, подобные действия мешают объединяющей силе олимпийского движения.

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать. К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — цитирует РИА Новости главу МОК.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Допуск могут получить те спорстмены, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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