События недели. Победа над Камеруном, отстранение ОКР, старт сезона НХЛ
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Российская команда одержала первую победу за 4 последних матча. В товарищеском матче на московском стадионе «Динамо» победу со счетом 1:0 национальной команде России принес гол Федора Чалова в первом тайме.
УЕФА отменил решение о допуске сборных России до 17 лет до международных турниров. В организации заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть». МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Франция, Португалия, Бельгия, Турция, Испания и Шотландия первыми справились с задачей попадания на чемпионат Европы 2024 года. В ближайшие дни к могут присоединиться сборные. Кишитану Роналду сделал дубль в ворота сбоной Словакии, доведя количество забитых мячей за сборную Португалии до 125. Сборной Беларуси немного не хватило до сенсационно выездной победы над Швейцарией. Сборная Казахстана уступила в важном матче против Дании, но пока не утратила шансов попасть в топ-2 своей группы и впевые в истории пробиться н чемпионат Европы.
В Южной Америке идет отбор уже к чемпионату миру 2026 года. Сборная Аргентины одержала третью победу на старте турнира, а парагваец Антонио Санабрия плюнул в Лионеля Месси. А вот Бразилия в домашнем матче не смогла обыграть Венесуэлу. В конце матча нападающий венесуэльцев Эдуард Белло сравнял счет эффектным ударом через себя.
На заседании исполкома УЕФА Александер Чеферин объявил, в каких странах пройдут Евро-2028 и Евро-2032. Турнир 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, а Евро-2032 — в Италии и Турции.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором первого гола в сезоне НХЛ. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин удачно стартовал в новом сезоне, отразил 24 из 25 бросков в матче с «Баффало». Победа стала сотой для Шестеркина в 159 матчах в НХЛ. Голкипер быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ в XXI веке. «Вашингтон» Александра Овечкина неудачно стартовал в лиге, а Евгений Малкин выдал лучший старт за пять лет в НХЛ, шесть очков за три первых матча.
Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс», где уступил поляку Хуберту Хуркачу. Рублев вернулся в топ-5 лучших теннисистов мира. В первой пятерке рейтинга ATP теперь двое россиян — Даниил Медведев находится на третьей строчке рейтинга.
Бразилец Оливейра из-за травмы снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева. Бразильца заменит действующим чемпионом UFC в полулегком весе Александр Волкановски из Австралии. Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.