События недели. Победа над Камеруном, отстранение ОКР, старт сезона НХЛ

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Сборная России обыграла сборную Камеруна в товарищеском матче

Российская команда одержала первую победу за 4 последних матча. В товарищеском матче на московском стадионе «Динамо» победу со счетом 1:0 национальной команде России принес гол Федора Чалова в первом тайме.

Безрадостные решения УЕФА и МОК

УЕФА отменил решение о допуске сборных России до 17 лет до международных турниров. В организации заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть». МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

В Европе и Южной Америке прошли отборочные матчи

Франция, Португалия, Бельгия, Турция, Испания и Шотландия первыми справились с задачей попадания на чемпионат Европы 2024 года. В ближайшие дни к могут присоединиться сборные. Кишитану Роналду сделал дубль в ворота сбоной Словакии, доведя количество забитых мячей за сборную Португалии до 125. Сборной Беларуси немного не хватило до сенсационно выездной победы над Швейцарией. Сборная Казахстана уступила в важном матче против Дании, но пока не утратила шансов попасть в топ-2 своей группы и впевые в истории пробиться н чемпионат Европы.

В Южной Америке идет отбор уже к чемпионату миру 2026 года. Сборная Аргентины одержала третью победу на старте турнира, а парагваец Антонио Санабрия плюнул в Лионеля Месси. А вот Бразилия в домашнем матче не смогла обыграть Венесуэлу. В конце матча нападающий венесуэльцев Эдуард Белло сравнял счет эффектным ударом через себя.

Были названы страны-хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

На заседании исполкома УЕФА Александер Чеферин объявил, в каких странах пройдут Евро-2028 и Евро-2032. Турнир 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, а Евро-2032 — в Италии и Турции.

Стартовал новый сезон НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором первого гола в сезоне НХЛ. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин удачно стартовал в новом сезоне, отразил 24 из 25 бросков в матче с «Баффало». Победа стала сотой для Шестеркина в 159 матчах в НХЛ. Голкипер быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ в XXI веке. «Вашингтон» Александра Овечкина неудачно стартовал в лиге, а Евгений Малкин выдал лучший старт за пять лет в НХЛ, шесть очков за три первых матча.

Андрей Рублев дошел до финала на представительном турнире в Шанхае

Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс», где уступил поляку Хуберту Хуркачу. Рублев вернулся в топ-5 лучших теннисистов мира. В первой пятерке рейтинга ATP теперь двое россиян — Даниил Медведев находится на третьей строчке рейтинга.

UFC официально объявил о бое Махачева против чемпиона