Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча отбора на ЧМ-2026

Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». Хозяева открыли счет уже на третьей минуте — защитник Николас Отаменди откликнулся на подачу Родриго де Пауля с углового и точным ударом с лета отправил мяч в сетку ворот.

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На 53-й минуте на замену вышел Лионель Месси, который последние недели испытывал мышечный дискомфорт. После появления Месси на поле Отаменди отдал ему капитанскую повязку. Месси не сумел отметиться в этой игре результативными действиями.

На 84-й минуте Месси вступил в перепалку с нападающим парагвайцев Антонио Санабрией. После этого игрок гостей плюнул отвернувшемуся Лионелю в спину. Месси на эпизод никак не отреагировал, но после матча все же прокомментировал произошедшее.

«Честно говоря, я этого не видел — мне рассказали об этом в раздевалке. Я даже не знаю этого парня. Не буду про это говорить, иначе он станет слишком известным», — сказал Месси.

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Благодаря победе на Парагваем аргентинцы смогли возглавить турнирную таблицу южноамериканского отбора ЧМ-2026, набрав в трех матчах девять очков. Подопечные Лионеля Скалони на два очка опережают идущими вторых бразильцев.