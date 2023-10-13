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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча отбора на ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала минимальную победу над Парагваем (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентина
Парагвай
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». Хозяева открыли счет уже на третьей минуте — защитник Николас Отаменди откликнулся на подачу Родриго де Пауля с углового и точным ударом с лета отправил мяч в сетку ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 53-й минуте на замену вышел Лионель Месси, который последние недели испытывал мышечный дискомфорт. После появления Месси на поле Отаменди отдал ему капитанскую повязку. Месси не сумел отметиться в этой игре результативными действиями.

На 84-й минуте Месси вступил в перепалку с нападающим парагвайцев Антонио Санабрией. После этого игрок гостей плюнул отвернувшемуся Лионелю в спину. Месси на эпизод никак не отреагировал, но после матча все же прокомментировал произошедшее.

«Честно говоря, я этого не видел — мне рассказали об этом в раздевалке. Я даже не знаю этого парня. Не буду про это говорить, иначе он станет слишком известным», — сказал Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе на Парагваем аргентинцы смогли возглавить турнирную таблицу южноамериканского отбора ЧМ-2026, набрав в трех матчах девять очков. Подопечные Лионеля Скалони на два очка опережают идущими вторых бразильцев.

Во вторник, 18 октября, Аргентина на выезде сыграет со сборной Перу, которая за три тура смогла набрать лишь один балл, поделив очки с Парагваем (0:0).

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