Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии

На прошлой неделе «Интер Майами» потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Свой последний матч в сезоне команда Месси проведет 22 октября, после чего отправится в продолжительный отпуск до конца февраля.

По информации источника, саудовцы могут воспользоваться этой паузой и арендовать аргентинца на несколько месяцев. Ранее в МЛС существовала практика, когда американские клубы отпускали игроков на зиму в Европу. Так было с Дэвидом Бекхэмом («Милан», 2009−2010), Тьерри Анри («Арсенал», 2012) и Робби Кином («Астон Вилла», 2012).