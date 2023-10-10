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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе «Интер Майами» потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Свой последний матч в сезоне команда Месси проведет 22 октября, после чего отправится в продолжительный отпуск до конца февраля.

По информации источника, саудовцы могут воспользоваться этой паузой и арендовать аргентинца на несколько месяцев. Ранее в МЛС существовала практика, когда американские клубы отпускали игроков на зиму в Европу. Так было с Дэвидом Бекхэмом («Милан», 2009−2010), Тьерри Анри («Арсенал», 2012) и Робби Кином («Астон Вилла», 2012).

Месси стал игроком «Интер Майами» минувшим летом. За американский клуб он провел 13 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

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