Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.
На прошлой неделе «Интер Майами» потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Свой последний матч в сезоне команда Месси проведет 22 октября, после чего отправится в продолжительный отпуск до конца февраля.
По информации источника, саудовцы могут воспользоваться этой паузой и арендовать аргентинца на несколько месяцев. Ранее в МЛС существовала практика, когда американские клубы отпускали игроков на зиму в Европу. Так было с Дэвидом Бекхэмом («Милан», 2009−2010), Тьерри Анри («Арсенал», 2012) и Робби Кином («Астон Вилла», 2012).
Месси стал игроком «Интер Майами» минувшим летом. За американский клуб он провел 13 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.