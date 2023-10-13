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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилия дома не смогла обыграть Венесуэлу в отборе к ЧМ-2026

Сборная Бразилии дома поделила очки с Венесуэлой (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Бразилия
Венесуэла
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Источник: Reuters

Пентакампеоны открыли счет на 50-й минуте — защитник лондонского «Арсенала» Габриэль откликнулся на подачу Неймара с углового и головой отправил мяч в ворота гостей. На 73-й минуте бразильцы могли удвоить преимущество, но гол Винисиуса Жуниора был отменен судейской бригадой после просмотра видеоповтора.

На 85-й минуте венесуэльцы добились успеха в одной из немногочисленных атак, которая завершилась точным ударом через себя вышедшего на замену нападающего Эдуарда Белло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразильцы впервые в этом отборочном цикле потеряли очки и уступили единоличное лидерство в южноамериканском отборе ЧМ-2026 аргентинцам. Следующий отборочный матч сборная Бразилии проведет во вторник, 18 октября, в гостях против сборной Уругвая.

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