Бразилия дома не смогла обыграть Венесуэлу в отборе к ЧМ-2026

Пентакампеоны открыли счет на 50-й минуте — защитник лондонского «Арсенала» Габриэль откликнулся на подачу Неймара с углового и головой отправил мяч в ворота гостей. На 73-й минуте бразильцы могли удвоить преимущество, но гол Винисиуса Жуниора был отменен судейской бригадой после просмотра видеоповтора.

На 85-й минуте венесуэльцы добились успеха в одной из немногочисленных атак, которая завершилась точным ударом через себя вышедшего на замену нападающего Эдуарда Белло.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=373407426ecadfa1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239529" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.