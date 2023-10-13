Шестеркин быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ в XXI веке
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:1) одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:1) одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
27-летний голкипер в прошедшем матче отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и принес команде победу, которая стала для россиянина юбилейной 100-й в НХЛ. Он достиг этой отметки за 159 игр, что является седьмым результатом в истории лиги. Кроме того, это лучшее достижение вратаря в истории клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
Быстрее Шестеркина 100 побед в НХЛ удавалось достичь лишь Биллу Дернэну (139), Мишелю Лароку (148), Фрэнку Бримсеку (150), Бобу Фроузу (155), Крису Осгуду и Тайни Томпсону (оба — 158). Стоит отметить, что все вышеперечисленные хоккеисты выступали в XX веке.
Кроме того, Шестеркин стал восьмым представителем России, который смог покорить отметку в 100 побед в НХЛ.
Уже в этом сезоне в данный список могут войти еще три российских вратаря:
Марченко («Коламбус») — две передачи, Замула («Филадельфия») — передача;
Капризов («Миннесота») — передача, Бобровский («Флорида») — 19 отраженных бросков из 21;