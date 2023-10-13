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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестеркин быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ в XXI веке

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:1) одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Баффало
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

27-летний голкипер в прошедшем матче отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и принес команде победу, которая стала для россиянина юбилейной 100-й в НХЛ. Он достиг этой отметки за 159 игр, что является седьмым результатом в истории лиги. Кроме того, это лучшее достижение вратаря в истории клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

Быстрее Шестеркина 100 побед в НХЛ удавалось достичь лишь Биллу Дернэну (139), Мишелю Лароку (148), Фрэнку Бримсеку (150), Бобу Фроузу (155), Крису Осгуду и Тайни Томпсону (оба — 158). Стоит отметить, что все вышеперечисленные хоккеисты выступали в XX веке.

Кроме того, Шестеркин стал восьмым представителем России, который смог покорить отметку в 100 побед в НХЛ.

Российские вратари со 100+ победами в НХЛ

  • Сергей Бобровский (2010-н.в): 360 побед в 643 матчах;
  • Евгений Набоков (1999−2015): 353 победы в 697 матчах;
  • Николай Хабибулин (2008-н.в.): 272 победы в 583 матчах;
  • Андрей Василевский (2014-н.в.): 263 победы в 425 матчах;
  • Илья Брызгалов (2001−2015): 221 победа в 465 матчах;
  • Антон Худобин (2009−2023): 114 побед в 265 матчах;
  • Игорь Шестеркин (2020-н.в.): 100 побед в 159 матчах.

Уже в этом сезоне в данный список могут войти еще три российских вратаря:

  • Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»): 99 побед в 192 матчах;
  • Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»): 80 побед в 132 матчах;
  • Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»): 70 побед в 136 матчах.

Другие результаты игрового дня НХЛ

  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерс» 2:4

Марченко («Коламбус») — две передачи, Замула («Филадельфия») — передача;

  • «Нью-Джерси Девилз» — «Детройт Ред Уингз» 4:3;
  • «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» 2:1 Б;
  • «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 2:0

Капризов («Миннесота») — передача, Бобровский («Флорида») — 19 отраженных бросков из 21;

  • «Нэшвилл Предаторз» — «Сиэтл Кракен» 3:0;
  • «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» 1:4

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0:2, 1:1, 0:2
Рейнджерс
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