Самсонов пропустил пять шайб в первом матче нового сезона НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» дома одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто Мэйпл Лифс» дома одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев хет-триком отметился Остон Мэттьюс (35', 56', 59'), еще по одной шайбе забросили Ноа Грегор (28') и Вильям Нюландер (40'). У гостей забивали Джейк Эванс (4'), Алекс Ньюхук (22', 46'), Коул Коуфилд (45') и Йессе Ялонен (52').
Стоит отметить, что за пять минут до конца основного времени матча «Торонто» уступал «Монреалю» с разницей в две шайбы, но усилиями Остона Мэттьюса сумел перевести игру в овертайм.
Судьба матча решалась в серии буллитов, где единственный точный бросок исполнил нападающий «Торонто» Митч Марнер.
Ворота «Торонто» защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в этом матче смог отразить 19 из 24 бросков по своим воротам.
Следующий матч «Торонто» проведет в ночь на 15 октября дома против «Миннесоты Уайлд». В это же время «Монреаль» дома примет «Чикаго Блэкхоукс».