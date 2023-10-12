Самсонов пропустил пять шайб в первом матче нового сезона НХЛ

В составе хозяев хет-триком отметился Остон Мэттьюс (35', 56', 59'), еще по одной шайбе забросили Ноа Грегор (28') и Вильям Нюландер (40'). У гостей забивали Джейк Эванс (4'), Алекс Ньюхук (22', 46'), Коул Коуфилд (45') и Йессе Ялонен (52').

Стоит отметить, что за пять минут до конца основного времени матча «Торонто» уступал «Монреалю» с разницей в две шайбы, но усилиями Остона Мэттьюса сумел перевести игру в овертайм.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5d2c757a2c6e3f78&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239523" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьба матча решалась в серии буллитов, где единственный точный бросок исполнил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Ворота «Торонто» защищал российский вратарь Илья Самсонов, который в этом матче смог отразить 19 из 24 бросков по своим воротам.