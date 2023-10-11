Малкин, Кросби и Летанг стали самым долгоиграющим трио в истории американского спорта

Этот сезон стал для ветеранов «Питтсбурга» 18-м по счету, в котором они играют друг с другом, что является рекордными показателем для североамериканских лиг «Большой четверки». Ранее Малкин, Кросби и Летанг делили лидерство с бейсболистами «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посаду, которые выступали вместе с 1995 по 2011 год.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби начал 19-й сезон в свитере «пингвинов» и обновил рекорд клуба. 36-летний канадец выступает за команду с 2005 года.

Малкин и Летанг присоединились к «Питсбургу» на следующий год. По числу сыгранных сезонов они обошли легендарного Марио Лемье, на счету которого было 17 сезонов за «Питсбург».

Стоит отметить, что в матче с «Чикаго» Кросби отличился заброшенной шайбой, а Летанг — голевой передачей. Малкин не отличился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-1».