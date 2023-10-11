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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин, Кросби и Летанг стали самым долгоиграющим трио в истории американского спорта

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4) установили уникальное достижение, став самым долгоиграющим трио в истории североамериканского спорта. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Этот сезон стал для ветеранов «Питтсбурга» 18-м по счету, в котором они играют друг с другом, что является рекордными показателем для североамериканских лиг «Большой четверки». Ранее Малкин, Кросби и Летанг делили лидерство с бейсболистами «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посаду, которые выступали вместе с 1995 по 2011 год.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби начал 19-й сезон в свитере «пингвинов» и обновил рекорд клуба. 36-летний канадец выступает за команду с 2005 года.
Малкин и Летанг присоединились к «Питсбургу» на следующий год. По числу сыгранных сезонов они обошли легендарного Марио Лемье, на счету которого было 17 сезонов за «Питсбург».

Стоит отметить, что в матче с «Чикаго» Кросби отличился заброшенной шайбой, а Летанг — голевой передачей. Малкин не отличился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-1».

Кросби, Малкин и Летанг являются трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питсбурга» (2009, 2016, 2017).

Питтсбург
2:4
1:0, 1:1, 0:3
Чикаго
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