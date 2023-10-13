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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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В составе победителей дублем отметился нападающий Крис Крайдер (13', 52'), еще по одной шайбе забросили Алекси Лафреньер (4'), Артемий Панарин (33') и Джейкоб Труба (59'). У хозяев единственным точным броском отметился немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка (39').

Помимо заброшенной шайбы, Панарин отметился результативной передачей на Лафреньера. 31-летний россиянин совершил три броска по воротам и закончил матч с показателем полезности «+2». Панарин был признан второй звездой матча.

Стоит отметить, что для «Рейнджерс» это первая победа в официальном матче под руководством нового главного тренера Питера Лавиолетта, который возглавил команду в межсезонье.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут в воскресенье, 15 октября, на выезде против «Коламбус Блю Джекетс». «Баффало» в тот же день на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Другие результаты игрового дня НХЛ:

  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерс» 2:4

Марченко («Коламбус») — две передачи, Замула («Филадельфия») — передача;

  • «Нью-Джерси Девилз» — «Детройт Ред Уингз» 4:3;
  • «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» 2:1 Б;
  • «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 2:0

Капризов («Миннесота») — передача, Бобровский («Флорида») — 19 отраженных бросков из 21;

  • «Нэшвилл Предаторз» — «Сиэтл Кракен» 3:0;
  • «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» 1:4

Дорофеев («Вегас») — передача.

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0:2, 1:1, 0:2
Рейнджерс
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