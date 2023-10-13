Панарин открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fb62711a3754c6a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239526" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дублем отметился нападающий Крис Крайдер (13', 52'), еще по одной шайбе забросили Алекси Лафреньер (4'), Артемий Панарин (33') и Джейкоб Труба (59'). У хозяев единственным точным броском отметился немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка (39').

Помимо заброшенной шайбы, Панарин отметился результативной передачей на Лафреньера. 31-летний россиянин совершил три броска по воротам и закончил матч с показателем полезности «+2». Панарин был признан второй звездой матча.

Стоит отметить, что для «Рейнджерс» это первая победа в официальном матче под руководством нового главного тренера Питера Лавиолетта, который возглавил команду в межсезонье.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут в воскресенье, 15 октября, на выезде против «Коламбус Блю Джекетс». «Баффало» в тот же день на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Другие результаты игрового дня НХЛ:

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерс» 2:4

Марченко («Коламбус») — две передачи, Замула («Филадельфия») — передача;

«Нью-Джерси Девилз» — «Детройт Ред Уингз» 4:3;

«Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» 2:1 Б;

«Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 2:0

Капризов («Миннесота») — передача, Бобровский («Флорида») — 19 отраженных бросков из 21;

«Нэшвилл Предаторз» — «Сиэтл Кракен» 3:0;

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» 1:4