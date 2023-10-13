Панарин открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Баффало
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дублем отметился нападающий Крис Крайдер (13', 52'), еще по одной шайбе забросили Алекси Лафреньер (4'), Артемий Панарин (33') и Джейкоб Труба (59'). У хозяев единственным точным броском отметился немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка (39').
Помимо заброшенной шайбы, Панарин отметился результативной передачей на Лафреньера. 31-летний россиянин совершил три броска по воротам и закончил матч с показателем полезности «+2». Панарин был признан второй звездой матча.
Стоит отметить, что для «Рейнджерс» это первая победа в официальном матче под руководством нового главного тренера Питера Лавиолетта, который возглавил команду в межсезонье.
Следующий матч «Рейнджерс» проведут в воскресенье, 15 октября, на выезде против «Коламбус Блю Джекетс». «Баффало» в тот же день на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Другие результаты игрового дня НХЛ:
Марченко («Коламбус») — две передачи, Замула («Филадельфия») — передача;
Капризов («Миннесота») — передача, Бобровский («Флорида») — 19 отраженных бросков из 21;
Дорофеев («Вегас») — передача.