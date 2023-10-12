«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон», забросив в его ворота восемь шайб

В составе хозяев покером отметился нападающий Брок Босер (11', 24', 27', 45'). Также по шайбе в составе «Ванкувера» забросили Конор Гарланд (8'), Эллиас Петтеррссон (31'), Джей Ти Миллер (46') и Дакота Джошуа (54'). У «Эдмонтона» единственную заброшенную шайбу записал на свой счет Леон Драйзайтль (28').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1bebaf78dda469df&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239524" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В эпизоде с третьей шайбой Босера результативной передачей отметился нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Всего у 27-летнего россиянина по итогам матча три броска в створ ворот и показатель полезности «+2».

Поражение от «Ванкувера» стало для «Эдмонтона» крупнейшим в НХЛ за последние семь с половиной лет. Последний раз «нефтяники» проигрывали с разницей в семь или более шайб в феврале 2016 года. Тогда они с аналогичным счетом на выезде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (1:8).

В ночь на 15 октября «Ванкувер» и «Эдмонтон» сыграют ответный матч, который на этот раз пройдет на домашней арене «нефтяников».