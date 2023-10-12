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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон», забросив в его ворота восемь шайб

«Ванкувер Кэнакс» дома нанес разгромное поражение «Эдмонтон Ойлерз» (8:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

В составе хозяев покером отметился нападающий Брок Босер (11', 24', 27', 45'). Также по шайбе в составе «Ванкувера» забросили Конор Гарланд (8'), Эллиас Петтеррссон (31'), Джей Ти Миллер (46') и Дакота Джошуа (54'). У «Эдмонтона» единственную заброшенную шайбу записал на свой счет Леон Драйзайтль (28').

Во время загрузки произошла ошибка.

В эпизоде с третьей шайбой Босера результативной передачей отметился нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Всего у 27-летнего россиянина по итогам матча три броска в створ ворот и показатель полезности «+2».

Поражение от «Ванкувера» стало для «Эдмонтона» крупнейшим в НХЛ за последние семь с половиной лет. Последний раз «нефтяники» проигрывали с разницей в семь или более шайб в феврале 2016 года. Тогда они с аналогичным счетом на выезде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (1:8).

В ночь на 15 октября «Ванкувер» и «Эдмонтон» сыграют ответный матч, который на этот раз пройдет на домашней арене «нефтяников».

Хоккеисты «Колорадо» на выезде обыграли «Лос-Анджелес» (5:2), российский вратарь победившей команды Александр Георгиев отразил 34 броска из 36. «Калгари» дома оказался сильнее «Виннипега» (5:3), российский защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.

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Ванкувер
8:1
2:0, 3:1, 3:0
Эдмонтон
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